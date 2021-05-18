Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие на премии MTV Movie & TV Awards: Unscripted

В минувший понедельник в Лос-Анджелесе прошла вторая часть масштабной церемонии вручения премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards, которая называлась Unscripted. В рамках нее призы – бронзовые статуэтки в виде стаканов с попкорном – раздали главным лицам американского телевидения. Помимо игровых и развлекательных шоу были отмечены так называемые шоу “без сценария” или реалити-шоу.

Гостями и одновременно ведущими премии стали 47-летняя немецкая модель Хайди Клум, 26-летняя американская модель Винни Харлоу и 40-летняя блогер и телеведущая Пэрис Хилтон. Все они предстали на красной ковровой дорожке в совершенно разных по стилю и цвету нарядах: если Пэрис, которая недавно обручилась со своим возлюбленным Картером Реумом, предпочла солнечно-желтое мини-платье Philipp Plein с пряжкой в виде сердца со стразами, то Хайди сделала ставку на “черное”. Она выбрала платье Aliette из черного боди и кружевной накидки поверх него, дополнив его лаковыми ботфортами. Ее коллега Винни же кружилась перед репортерами в розовом комплекте из топа и юбки, инкрустированными стразами, от Miu Miu.

Пэрис Хилтон Хайди Клум Винни Харлоу Телеведущие Бри Белла и Никки Белла Винни Харлоу

Пэрис Хилтон Ведущий Ру Пол