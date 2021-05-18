Для компаний, использующих машинное обучение, маркированные данные являются ключевым отличием.

Сильвен Калаче

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Сильвен Калаче является соучредителем Holberton, технологической компании, обучающей цифровых талантов более чем в 10 странах. Предприниматель и инженер-программист, он проработал в сфере высоких технологий более десяти лет. Являясь членом команды, которая привела к тому, что SlideShare была приобретена LinkedIn, он писал для CIO и VentureBeat.

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Почему образование должно быть больше похоже на искусственный интеллект

ИИ за рулем сдвиг парадигмы, который представляет собой переход индустрии программного обеспечения к программированию, ориентированному на данные, от написания логических операторов. Данные теперь кислород. Чем больше данных об обучении соберет компания, тем ярче будут гореть ее продукты на базе искусственного интеллекта.

Почему Tesla так далеко впереди с передовыми системами помощи водителю (ADAS)? Потому что никто другой не собрал столько информации — у него есть данные о более чем десяти миллиардах пройденных миль, что помогает ему опередить конкурентов, таких как Waymo, у которого всего около 20 миллионов миль. Но любая компания, которая рассматривает возможность использования машинного обучения (ML), не может упускать из виду один технический выбор: контролируемое или неконтролируемое обучение.

Между ними есть принципиальная разница. Для неконтролируемого обучения процесс довольно прост: полученные данные напрямую передаются в модели, и, если все идет хорошо, они выявляют закономерности.

Илон Маск сравнивает обучение без учителя с человеческим мозгом, который получает необработанные данные от шести органов чувств и анализирует их. Он недавно общий что сделать так, чтобы обучение без учителя работало для ADAS, является серьезной проблемой, которая еще не решена.

Большая часть реального ИИ должна быть решена, чтобы выполнять неконтролируемую, обобщенную полную автономную работу, поскольку вся дорожная система разработана для биологических нейронных сетей с оптическими преобразователями.

— Илон Маск (@elonmusk) 29 апреля 2021 г.

Обучение с учителем в настоящее время является наиболее практичным подходом к решению большинства задач машинного обучения. В отчете О’Рейли о внедрении искусственного интеллекта на предприятии за 2021 год было обнаружено, что 82% опрошенных компаний используют обучение с учителем и только 58% используют обучение без учителя. Gartner прогнозирует, что до 2022 года контролируемое обучение останется в пользу предприятий, утверждая, что «большая часть текущей экономической ценности, получаемой от машинного обучения, основана на сценариях использования контролируемого обучения».