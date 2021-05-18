Шон Магуайр из Sequoia и Самир Васавада из Vise расскажут об успехах в сфере финансовых технологий на Extra Crunch Live

За последние несколько недель мы слышали, как Брендан Уоллес из Fifth Wall и Assaf Wand из Hippo обсуждали самые большие возможности в сфере технологий, слышали, почему Алекс Ван из Scale AI и Дэн Левин из Accel считают, что нетрадиционные венчурные сделки могут быть лучшим вариантом, и прогулялись. через колоду Poshmark Series A с генеральным директором Манишем Чандрой и Навином Чаддой из Mayfield.

Это особая разновидность контента, богатого ключевыми идеями и тактическими советами для основателей, который публикуется на Extra Crunch Live.

В предстоящем выпуске в среду, 19 мая, мы поговорим с Шоном Магуайром, генеральным директором и соучредителем компании Sequoia Самиром Васавадой. Вы можете зарегистрироваться здесь.

Магуайр специализируется на корпоративных технологиях, финансовых технологиях и передовых технологиях для Sequoia. Среди его портфельных компаний AMP Robotics, Knowde, Physna и Vise. Он присоединился к Sequoia в 2019 году, до этого он был партнером в GV, где он руководил инвестициями в Stripe, Opendoor, IonQ, SpinLaunch, Lambda School, Dandelion Energy, Clutter and Mode и привлекал инвестиции компании в Segment.

Магуайр также был самостоятельным предпринимателем, соучредителем Expanse (компании по кибербезопасности), которую в конечном итоге приобрела Palo Alto Networks за более чем 800 миллионов долларов.

Если этого было недостаточно, Магуайр также проработал два года в DARPA и был отправлен в Афганистан, участвуя в команде, получившей награду Joint Meritorious Unit Award от министра обороны США.

Самир Васавада стал соучредителем Vise в 2016 году. Vise — это платформа для управления инвестициями на базе искусственного интеллекта, цель которой — предоставить независимым финансовым консультантам доступ к технологиям и инструментам для создания и управления персонализированными портфелями для своих клиентов, что в конечном итоге дает этим консультантам больше времени и энергии, которые они могут потратить. об отношениях.

Vise собрал более 60 миллионов долларов.

Мы поговорим с Магуайром и Васавадой о том, что их объединило, о ключевых советах по сбору средств и о том, как добиться успеха в сфере финансовых технологий, а также спросим о следующей прекрасной возможности в сфере финансовых технологий.

Во второй половине эпизода Магуайр и Васавада наденут шляпы для обратной связи и послушают живые выступления публики в лифте в рамках презентации ECL. Люди, присутствующие на мероприятии, смогут поднять руку и представить свой стартап дуэту венчурных капиталистов и основателей, а затем ответить на их вопросы и получить отзывы.

Но единственный способ сделать презентацию — это появиться. Этот выпуск Extra Crunch Live выходит в среду, 19 мая, в 15:00 по восточному времени / в 12:00 по тихоокеанскому времени. Принять участие может любой желающий, если он здесь зарегистрирован, но доступ к контенту по запросу зарезервирован строго для участников Extra Crunch, которые также имеют доступ ко всей библиотеке контента Extra Crunch Live, а также ко многим другим замечательным статьям и льготам.