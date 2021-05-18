Россиян предупредили о том, что через современные телевизоры за ними могут следить

Современные телевизоры обладают всеми устройствами для слежения за своими владельцами. Для функции распознавания голоса есть микрофон, также аппарат оборудован видеокамерой. Если ПО заразить вирусом, то можно заставить обычные телевизор записывать аудио- и видеофайлы прямо в вашей квартире, утверждает менеджер компании Angara Анна Михайлова.

Отметим, что при регистрации в Smart TV пользователи еще и передают персональные данные. Они также могут теоретически стать добычей хакеров, говорит специалист.

Но самое плохое, что вредоносная программа способна обеспечить управление вашим телевизором дистанционно и без вашего ведома. Не нужно больше ставить «жучки» в вашей квартире, они там уже есть вместе с видеокамерами.