Вакцина против астмы показала обещающий эффект в исследовании



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Бронхиальная астма – одна их самых распространенных хронических болезней дыхательной системы. Около 20% пациентов с этой болезнью страдают от плохо контролируемой формы заболевания, несмотря на применение высоких доз лекарств.

Одна из сложностей лечение астмы – разнообразие физиологических механизмов, задействованных в ее развитии. Однако известно, что воспаление, в котором ведущую роль играют воспалительные медиаторы интерлейкин-4 (ИЛ-4) и интерлейкин-13 (ИЛ-13) встречается примерно у половины пациентов. Эту особенность ученые пытаются использовать для лечения болезни. Против интерлейкинов, например, разработаны специальные моноклональные антитела дупилумаб, которые облегчают течение болезни. Недостаток этих препаратов – высокая цена и необходимость пожизненного применения.

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Ученые работают над вакциной, которая учит иммунную систему узнавать и атаковать ИЛ-4 и ИЛ-13. Под ее действием организм должен вырабатывать собственные антитела против этих белков. Компания Neovacs разработала новый тип вакцин под названием киноиды. Если ранее ученые испытали на мышах вакцину, которая способствовала выработке антител только против ИЛ-13, то в новом исследовании специалисты из Пастеровского института и Neovacs проверили на животных действие такой вакцины еще и против ИЛ-4.

В новом исследовании под действием вакцины против астмы антитела против ИЛ-4 и ИЛ-13 вырабатывались и сохранялись не менее года. Нейтрализующие антитела выработались у 90% животных в высокой концентрации. Через год они сохранялись у 60% из них. У мышей, которые страдали от астмы, симптомы болезни стали легче: в бронхах было меньше слизи, снижались уровни аллергических маркеров (иммуноглобулина Е и эозинофилов), бронхи слабее реагировали на раздражение. Побочных эффектов у экспериментальных животных не было.

Далее ученые хотят испытать вакцину на людях. Они надеются на положительные результаты исследований, поскольку дупилумаб, который нейтрализует те же интерлейкины, помогает при астме. Однако даже в случае успеха, такая вакцина может стать доступной для пациентов только через несколько лет.