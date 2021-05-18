Студия Warner Bros. отказала режиссеру Заку Снайдеру в съемках продолжения фильма «300 спартанцев»

Представители студии Warner Bros. отказали Заку Снайдеру, который предложил снять продолжение картины «300 спартанцев». Режиссер провел работу по подготовке сценария сиквела, но его работу не оценили.

По мнению студии, идея, которую взял на вооружение Зак Снайдер, не соответствует франшизе. Режиссер сосредоточился в сценарии на истории любви между центральными персонажами. Он признается, что сел писать продолжение известного фильма, но получился совершенно другой сюжет. Вместо того, чтобы рассказывать дальше историю Александра Македонского, он сосредоточился на отношениях между Гефестионом и выдающимся полководцем. Как отмечает издание Newinform, режиссер осознал свою ошибку и понял, что история любви персонажей – это неподходящий мотив для третьей киноленты.

Впервые на экранах зрители увидели фильм «300 спартанцев» 14 лет назад. Его создали, опираясь на мотивы комиксов Фрэнка Миллера. В 2014 году вышло продолжение картины, которое получило название «300 спартанцев: Расцвет империи».