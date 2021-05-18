 

Манижа о ситуации на «Евровидении»: «Большую часть времени сидим в отеле»

18.05.2021, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках разговора с ведущим Иваном Ургантом певица Манижа пояснила о том, какие есть особенность организации «Евровидения» во время пандемии коронавируса. По словам участницы от РФ, они каждые два дня сдают тесты и большую часть времени проводят в стенах отеля.
Манижа призналась, что начала уделять внимание спорту, так как все, что разрешено – это бегать на улице. Несмотря на такие ограничения, люди все равно счастливы, что приехали в другую страну. Как пошутила артистка, «Евровидение» случилось с ними с того момента, как они переступили порог аэропорта.

Как пишет издание Teleprogramma, ссылаясь на исполнительницу хита «Russian Woman», жители Нидерландов чрезвычайно серьезно относятся к COVID-19 и последствиям вируса. Манижа отметила, что все, без исключения, ходят в защитных масках.

Иван Урган пожелал певице удачи на песенном конкурсе. Телеведущий верит в то, что Манижа достойно представит РФ. Однако, согласно мнению некоторых экспертов, композиция артистки не будет воспринята на «Евровидении».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Самые яркие роли Ирины Скобцевой

05.07 / Мнение: Кто придумал, что Россия платит «Талибану» за «американские скальпы»

13.04 / В ДНР рассказали о точке невозврата в ситуации в Донбассе

23.11 / Владимир Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19

25.12 / Медики назвали опасный для сердечно-сосудистой системы способ приготовления кофе

19.02 / Мнение: Как мы простили Китаю огромный долг

18.10 / Не верить, даже если правду говорят

08.07 / Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

27.11 / Кортни Кокс повторила знаменитый танец Моники с индейкой на голове из “Друзей”

14.08 / Мнение: Недовольство подспудно росло (с)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика