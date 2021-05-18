Манижа о ситуации на «Евровидении»: «Большую часть времени сидим в отеле»

В рамках разговора с ведущим Иваном Ургантом певица Манижа пояснила о том, какие есть особенность организации «Евровидения» во время пандемии коронавируса. По словам участницы от РФ, они каждые два дня сдают тесты и большую часть времени проводят в стенах отеля.

Манижа призналась, что начала уделять внимание спорту, так как все, что разрешено – это бегать на улице. Несмотря на такие ограничения, люди все равно счастливы, что приехали в другую страну. Как пошутила артистка, «Евровидение» случилось с ними с того момента, как они переступили порог аэропорта.

Как пишет издание Teleprogramma, ссылаясь на исполнительницу хита «Russian Woman», жители Нидерландов чрезвычайно серьезно относятся к COVID-19 и последствиям вируса. Манижа отметила, что все, без исключения, ходят в защитных масках.

Иван Урган пожелал певице удачи на песенном конкурсе. Телеведущий верит в то, что Манижа достойно представит РФ. Однако, согласно мнению некоторых экспертов, композиция артистки не будет воспринята на «Евровидении».