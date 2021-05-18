 

Тарасова прокомментировала противостояние школ Плющенко и Тутберидзе

18.05.2021, 16:52, Разное
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Во время съемок программы «Судьба человека» Татьяна Тарасова прокомментировала, как относится к противостоянию школ Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Выдающийся тренер убеждена, что пока их сравнивать нельзя.
По словам Татьяны Тарасовой, она видит, что супруг Яны Рудковской стремится стать тренером. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это определенные тренировки и тяжелый путь. Поэтому пока она не может сказать, что Евгений Плющенко – тренер по фигурному катанию. Татьяна Тарасова пожелала, чтобы у спортсмена все получилось, и он достиг поставленной цели. По ее мнению, желание фигуриста исполнится лет через десять. Она похвалила Евгения Плющенко, который уже стал на этот путь.

При этом, за Этери Тутберидзе уже закрепилось звание тренера, а ее школа существует достаточно долго. Татьяна Тарасова прогнозирует, что ученицы Этери Тутберидзе непременно одержат победу в следующем году на Олимпиаде. Тренер пояснила Борису Корчевникову, что неправильно сравнивать устоявшуюся школу и Академию Евгения Плющенко, которая работает только первый год.

Как пишет издание Teleprogramma, Татьяну Тарасову считают одной из самых выдающихся тренеров за всю историю существования фигурного катания. Ее подопечные выиграли более 40 золотых медалей на чемпионатах Европы и мира, а также взяли 7 самых высоких наград на Олимпийских играх.



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