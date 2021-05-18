“Озорная мамочка”, “Да вы выглядите как девочка”. Фролова показала прогулку с сыном
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Ведущая позирует в кадре в светлой свободной тунике, черных лосинах и белых кедах с ярким принтом.
“Как-то не могу я себя отождествить с устоявшимся выражением “молодая мамочка”. Даже не знаю, что больше смущает – “мамочка” или “молодая”, – написала она.
“Озорная мамочка”, – прокомментировали фотографии подписчики Фроловой.
“Да вы выглядите как девочка. Конечно, только молодая мама”, – написали фолловеры.
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Контекст:
Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.
До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле она сообщила, что вернулась на работу.
Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.
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