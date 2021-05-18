 

“Озорная мамочка”, “Да вы выглядите как девочка”. Фролова показала прогулку с сыном

18.05.2021, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая позирует в кадре в светлой свободной тунике, черных лосинах и белых кедах с ярким принтом.

“Как-то не могу я себя отождествить с устоявшимся выражением “молодая мамочка”. Даже не знаю, что больше смущает – “мамочка” или “молодая”, – написала она.

“Озорная мамочка”, – прокомментировали фотографии подписчики Фроловой.

“Да вы выглядите как девочка. Конечно, только молодая мама”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле она сообщила, что вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Российские ученые рассказали о перспективах освоения Луны

04.07 / Курт Волкер: Путин должен понять, что продолжение войны не в интересах России

04.08 / В Нижегородской области откроют центр опережающей профподготовки

24.03 / Из-за распространения коронавируса Киев оказался в красной зоне карантина

18.07 / Пострадавшего от взрыва у станции метро “Шулявская” прооперировали

27.04 / “Диссертация Кивы – это такая же жомовая яма”. В Bihus.info проанализировали работу нардепа и нашли Google Translate и поддельные справки

12.02 / Лингвист сравнил влияние трансгендеров и коммунистов на русский язык

29.06 / ЕС направил Украине насосы для борьбы с наводнением

11.08 / Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

10.07 / Дубай объявил о готовности принимать российских туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика