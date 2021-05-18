“Озорная мамочка”, “Да вы выглядите как девочка”. Фролова показала прогулку с сыном

Ведущая позирует в кадре в светлой свободной тунике, черных лосинах и белых кедах с ярким принтом.

“Как-то не могу я себя отождествить с устоявшимся выражением “молодая мамочка”. Даже не знаю, что больше смущает – “мамочка” или “молодая”, – написала она.

“Озорная мамочка”, – прокомментировали фотографии подписчики Фроловой.

“Да вы выглядите как девочка. Конечно, только молодая мама”, – написали фолловеры.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле она сообщила, что вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

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