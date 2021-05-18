В группе “Метинвест” опровергли обвинения в сговоре на тендерах “Укрзалізницi”

“Предприятия группы “Метинвест” реализуют свою продукцию конечным потребителям не только через предприятия группы (СМЦ), но и путем предоставления свободного доступа к продукции независимым трейдерам и дистрибьюторам. При этом группа никоим образом не вмешивается в хозяйственную деятельность таких трейдеров и дистрибьюторов. Выбор ими способов реализации (путем принятия участия в публичных закупках или на свободном рынке) и покупателей, а также проведение переговоров с ними и формирование ценообразования – полностью их коммерческая инициатива”, – цитирует агентство полученное заявление.

Независимо от роста цен на рынке металлопроката, предприятия группы, и в том числе “Метинвест-СМЦ”, выполняют свои обязательства по результатам тендеров и отгружают продукцию по зафиксированным по итогам торгов ценам, подчеркивается в сообщении. При этом за контракты группа конкурирует в том числе и с иностранными производителями.

“Так, в конце 2020 года “Метинвест-СМЦ” отгрузил 45,5 тыс. тонн рельс по договору в рамках финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене существенно ниже официального прайса компании в условиях значительного роста мировых цен на квадратную заготовку. Более того, на тендере “Метинвест-СМЦ” предложил цену существенно ниже минимальной цены других производителей”, – сообщили в “Метинвесте”.

Контекст:

О наличии сговора написала в Facebook накануне “Лига антитраста”. Активисты заявили, что в нем участвовали семь компаний. “Чаще всего они формально конкурировали друг с другом. А предпосылки для монопольного положения продукции “Метинвеста” создала сама “Укрзалізниця”, – сказано в сообщении.

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