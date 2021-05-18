Зеленский поручил Кабмину организовать вывоз украинцев из сектора Газа

По его словам, Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей.

“Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушных коридорах. Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния”, – сказал Подоляк.

Он добавил, что, как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012-м и в 2014 годах, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.

Подоляк также отметил, что к Украине обратились представители Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии в оказании помощи по возвращению их граждан вместе с украинцами.

“В целом, речь идет о 53 людях”, – добавил советник Андрея Ермака.

Во исполнение поручения Зеленского задание МИД Украины и Министерству инфраструктуры “принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа” дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Известно, что более сотни наших граждан изъявили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам”, – подчеркнул глава Кабмина в Telegram.

Контекст:

Как сообщал 15 мая спикер МИД Украины Олег Николенко, желание покинуть сектор Газа из-за обострения конфликта Израиля и Палестины выразили 120 украинцев. “Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации”, – говорил он.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3150 ракет, погибли 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика.

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров.

Aljazeera 17 мая пишет о 200 погибших за эту неделю палестинцах, включая 58 детей.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп, и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

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