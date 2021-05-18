Нардеп Яценко вошел в парламентскую фракцию партии “Батьківщина”

“Согласно с поданным заявлением и в соответствии с ч. 3 ст. 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народного депутата Украины Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина”, – сказал он.

Таким образом, фракция “Батьківщини” увеличится до 25 нардепов, сейчас их 24.

До этого Яценко был внефракционным.

В Верховной Раде нынешнего созыва он был в депутатской группе “За майбутнє” и вышел из нее 16 февраля 2021 года.

Контекст:

Яценко 43 года. Избирался в Верховную Раду VI созыва (представлял фракцию “Блок Юлии Тимошенко”), VII созыва (Партия регионов) и VIII созыва (самовыдвиженец, не входил во фракции).

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