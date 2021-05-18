Рада уволила министра экономики Петрашко

За увольнение проголосовали 280 депутатов, против – ни одного, воздержались – 16.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Отвечая на вопросы депутатов о его деятельности в течение года, Петрашко заявил, что функцию министра экономики он, по его мнению, выполнял вместе с командой “очень хорошо”.

В частности, по его словам, карантинные ограничения были “болезненными для бизнеса, но абсолютно обоснованными” и “дали лучший результат, чем в странах-соседях”. “По сравнению с другими странами мы максимально мягко прошли”, – сказал он.

Контекст:

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года.

Как рассказали источники агентства “РБК-Украина”, написать заявления об отставке Петрашко, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и министру здравоохранения Максиму Степанову 14 мая предложил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день вечером появились заявления двух министров – Криклия и Петрашко. Степанов отказался писать заявление об увольнении.

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