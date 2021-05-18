Скандалы: Предпочитает валюту, надежность и госбанки

Как выглядит типичный долларовый миллионер в России

В 2020 году количество долларовых миллионеров — клиентов российского private banking с общим состоянием от $5 млн и финансовыми активами от $1 млн — увеличилось всего на 10%, до 41 000. Прирост стал минимальным за последние четыре года, показало ежегодное исследование «Private Banking в России 2021» аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Для сравнения: в 2018 году количество долларовых миллионеров — клиентов private banking — выросло почти на четверть.

Что изменилось в их предпочтениях? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитики Frank RG c ноября 2020 года по май 2021 года проанализировали 13 программ private banking в России и проанализировали показатели банков. Также они провели более 20 интервью с руководителями private banking подразделений и опросили более 600 премиальных клиентов из 12 банков. В их числе — Газпромбанк, «Дом.РФ», «Открытие», Промсвязьбанк, «Сбер», Альфа-банк, Локо-банк, Совкомбанк, «Уралсиб», Райффайзенбанк, Росбанк и «Юникредит».

Выяснилось, что всего под параметры «целевого», то есть потенциального клиента private banking в России, по итогам 2020 года подходят 44 000 человек.

Госбанки — лидеры по привлеченным средствам миллионеров: у них сосредоточено 75,3% от всех средств на вкладах и счетах состоятельных клиентов. В 2019 году доля составляла 74,1%. Если считать с деньгами под управлением, то доля госбанков будет еще выше — 75,8% по итогам 2020 года.

Состоятельные клиенты предпочитали валюту. В структуре общего капитала на валюту и валютные инструменты приходилось более половины — 55,3%. По сравнению с 2019 годом эта доля выросла на 1,7%. При этом если в госбанках доля валюты в структуре капитала росла, то в частных российских банках она, наоборот, снижалась, говорится в исследовании. Frank RG объясняет это тем, что ставки по валютным депозитам в госбанках остаются выше рынка, что стимулирует клиентов выбирать банки с госучастием для хранения средств в валюте.

Опросы клиентов показали, что в 2020 году изменились критерии, по которым долларовые миллионеры выбирали себе банк. Из-за локдауна они стали меньше обращать внимание на небанковские привилегии и обслуживание за рубежом. При этом выросло значение получения доступа к инвестконсультированию. Как и раньше, при выборе банка состоятельные клиенты в первую очередь смотрели на критерии надежности и уровень сервиса.

В 2020 году президент Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по банковским вкладам размером более 1 млн рублей (теперь с части доходов надо будет заплатить 13%) и повысить НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает более 5 млн рублей в год. Но, как показал опрос 613 премиальных клиентов банков в России, они не «ощутили сильного влияния на рынок со стороны государства». «Клиенты воспринимают налоговые изменения как правила игры, требующие только оптимизации и адаптации механизмов», — говорится в материалах Frank RG.

В 2020 году ключевая ставка ЦБ снижалась и достигла исторического минимума в 4,25%. Все это стало главной причиной потери интереса состоятельных клиентов к депозитам и, как следствие, — роста интереса к инвестициям. В итоге объем инвестпортфеля private banking клиентов вырос на 48% и достиг 4,3 трлн рублей. Помогло также то, что в период падения рынков во II квартале 2020 года банки активно консультировали клиентов, помогая заработать на фондовом рынке, говорится в исследовании.

Аналитики Frank RG считают, что в ближайшие годы состоятельные клиенты продолжат увеличивать инвестпортфели, но не откажутся от депозитов. «Они достаточно консервативны и пока не готовы активно вкладываться в рисковые инструменты», — говорится в исследовании.

В среднем клиенты private banking инвестируют до половины своего портфеля. В том числе клиенты активно инвестировали в медицинскую отрасль, а также в китайский рынок, говорится в исследовании. Ранее управляющие крупнейших банков — ВТБ, «Сбера», Альфа-банка и «Открытия» — тоже рассказывали Forbes, что у клиентов private banking в 2020 году проснулся аппетит к риску. К примеру, руководитель Sber Private Banking Евгения Тюрикова говорила, что в «Сбере» доля инвестпродуктов в портфеле состоятельных клиентов впервые превысила 50%. У клиентов Sber private banking в числе популярных для инвестиций были акции «Лукойла», «Газпрома», Amazon, Tesla, Alibaba и Apple. У клиентов Альфа-банка — IBM, Apple, Intel, Microsoft, Google, а также фармакологических компаний Bayer, Sanofi, Bristol-Myers и United Health Group. Наиболее агрессивные инвесторы предпочитали пострадавшие от пандемии секторы авиаперевозок и туризма, говорила глава «Открытие Private Banking» Виктория Денисова.

Михаил Кузнецов