Принятые Думой инициативы “ЕР” помогут миллионам граждан

Находящиеся в трудной жизненной ситуации и вставшие на учет на раннем сроке беременности женщины получат ежемесячные выплаты. Они равны половине регионального прожиточного минимума. В среднем – 6360 рублей. С такой инициативой выступила “Единая Россия”, президент поддержал предложение.

Другая инициатива “ЕР” касается оплаты больничного листа родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы. Эта мера коснется 1,5 миллиона семей.

Первый заместитель руководителя фракции “ЕР” в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что сегодня существует страховой принцип оплаты больничного листа, по которому он полностью возмещает заработную плату только с восьми лет.

“Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей, у них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи», — сказал парламентарий.

Также вводятся пособия на каждого ребенка от восьми до 16 лет включительно из неполных семей. В среднем выплата составит 5360 рублей.

Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 19 мая.