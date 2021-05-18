 

В США назвали дату встречи Путина и Байдена

18.05.2021, 16:28, Разное
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приблизительные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам дипломата, это должно произойти в ближайшие недели.

С соответствующим заявлением глава Госдепа выступил на пресс-конференции в Рейкьявике. Он отметил, что Вашингтон надеется провести переговоры двух лидеров именно в этот период, сообщает RT.



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