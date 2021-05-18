Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

Популярность полудрагоценных камней в последние годы резко возросла. Многие знаменитости, включая Кару Делевинь, Кайли Дженнер, Викторию Бекхэм, рекламируют их преимущества для здоровья и благополучия. Исцеление минералами основано на энергетических вибрациях горных пород.

Салли Брокуэй, автор книги “Холистическое исцеление”, поделилась своими знаниями о наиболее распространенных камнях.

Розовый кварц

Хотя розовый кварц можно найти во многих странах, включая Шотландию, большая его часть поступает из Бразилии, Южной Африки, Индии и Мадагаскара. Розовый кварц способствует эмоциональному освобождению, а также помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Римляне и древние египтяне верили, что он также способствует улучшению цвета лица. Считается, что розовый кварц успокаивает.

Как использовать его? Салли рекомендует носить кусочек розового кварца на шее, чтобы извлечь выгоду из его успокаивающей энергии, так как это будет держать его близко к сердечной чакре. Считается, что он помогает повысить низкую самооценку. Вы также можете держать его в руке во время медитации.

Черный турмалин

Черный турмалин (шерл или шерлит) является минералом подкласса боросиликатов. Его цвет обуславливают атомы железа, входящие в его состав. Шерлит использовался древними магами в качестве талисмана для защиты от негативных или агрессивных сущностей, а также от отрицательной энергии. Считается, что он полезен для избавления от тревог, негативных эмоций и низкой самооценки. Он также предназначен для поглощения отрицательных энергий. Шерлит не передает их дальше. Это помощник для тех, кто не может вырваться из круга беспокойства.

Как использовать его? Салли рекомендует применять его при медитации. Черный турмалин нужно просто держать в руке. Кроме того, можно носить кусочек шерлита в кармане, чтобы отгонять негативную энергию и получать положительные вибрации.

Нефрит и жадеит

Нефрит когда-то использовали в качестве талисмана, защищающего от образования камней в почках. Салли говорит, что он обладает успокаивающими свойствами. Когда его носят близко к телу, он передает целебную энергию, которая усиливает процессы детоксикации печени, мочевого пузыря, желчного пузыря и почек. Он также известен укреплением жизненной силы. Связанный с сердечной чакрой, нефрит известен своими омолаживающими свойствами. Китайцы веками почитали нефрит за его способность стимулировать эмоциональное исцеление и привлекать богатство.

Жадеит внешне очень похож на нефрит. Он обладает такими же целебными свойствами. Как использовать эти минералы? Положите кусочек нефрита или жадеита под подушку, чтобы ваши сны были приятными. Носите его в кармане для увеличения благосостояния.

Бирюза

Салли утверждает, что бирюза обладает противовоспалительными свойствами. Этот камень можно найти в регионах с сухим климатом, например, в Америке, Китае, Чили, Египте, Иране, Мексике. Говорят, что он помогает усваивать питательные вещества. Этот камень известен своими противовоспалительными свойствами. В древние времена бирюзу использовали для лечения органов зрения.

Салли говорит, что бирюза связана с горловой чакрой, которая может быть заблокирована. Это проявляется в болях в горле и шее. Часто при заблокированной горловой чакре у человека нарушаются функции щитовидной железы.

Как использовать бирюзу? Чтобы разблокировать горловую чакру, займите положение лежа и поместите маленькие легкие камни на область горла. Вы также можете носить ожерелье из бирюзы, так как она обеспечивает защиту.

Аметист

Самые качественные аметисты встречаются в Сибири, Шри-Ланке, Бразилии, Уругвае и на Дальнем Востоке. Древние греки верили, что этот минерал защищает от пьянства. Однако сегодня аметист наиболее известен своими целебными свойствами. Этот минерал благотворно воздействует на органы пищеварения, облегает головные боли, стабилизирует гормональный фон и повышает иммунитет. Салли говорит, что аметист открывает третий глаз, который делает человека могущественным и мудрым.

Носите маленький камень в кармане или держите его в руке во время медитации. Также можно носить украшения с аметистом.

Цитрин

Редко можно найти цитрин в природе. Большинство камней, которые вы покупаете сегодня, изготовлены путем термообработки бразильского аметиста. Но это не подделка, поскольку лаборатория используется только для того, чтобы делать то, что природа делает естественным образом. Цитрин образуется, когда кварц нагревается термодинамикой планеты. Следы железа вызывают его желто-оранжевый цвет. Он излучает безмятежную энергию, активизирует творчество и воображение и привлекает процветание. Цитрин также используется для лечения мочевыводящих путей, почек, репродуктивных органов. Он помогает избавиться от болей в нижней части спины.

Как использовать его? Цитрин связан с чакрой солнечного сплетения. Существует эффективный способ использования цитрина для исцеления. Для этого нужно лечь и положить его на верхнюю часть живота.

Обсидиан

Это естественное вулканическое стекло. Оно распространено на всех континентах, которые испытали вулканическую активность. Обсидиан часто встречается в западных штатах США. Он известен своими очищающими свойствами. Также обсидиан помогает при проблемах с пищеварением, болях в суставах и мышцах. Обсидиан называют камнем истины. Он укрепит ваши силы, если вы столкнетесь с обманом в своей жизни.

Как использовать его? В лечебных целях положите кусочек под подушку, носите его в кармане. Также из обсидиана можно делать ожерелья и браслеты.