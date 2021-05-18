Яшма для родившихся под числом 1: талисманы для детей по дате рождения и цвету глаз

Желанием всех родителей является стремление сделать своего ребенка счастливым. Именно поэтому многие папы и мамы задумываются над тем, какой именно талисман выбрать своему малышу так, чтобы он стал ему надежным оберегом и помог добиться успехов в жизни. Вот принцип, по которому вы сможете подобрать амулет своему чаду.

Расчет числа судьбы

Вам необходимо сложить все числа в дате рождения ребенка. Например, малыш родился одиннадцатого марта 2017 года. Складываем 11 плюс 3 (месяц) плюс 2017. Производим вычисления, пока не получится однозначная цифра. В итоге получаем цифру шесть. Далее прочитайте характеристики и рекомендации по выбору правильного камня-талисмана.

Единица

Вашему малышу необходима яшма. Этот камень позволяет снять весь внешний негатив, который накапливается в результате общения ребенка с посторонними людьми (к сожалению, они не всегда бывают доброжелательными). Помещайте камень рядом с малышом после прогулки, приема гостей, контакта с незнакомцами. Нельзя сказать, что есть что-то страшное или опасное в этой энергетике, однако лишний раз снять даже намек на негатив будет нелишним. В более взрослом возрасте яшма поможет ребенку лучше постигать азы учебы.

Двойка

Ребенку подойдет нефрит. Он снимает нервное напряжение и помогает установить контакт с близкими людьми. То есть вам удастся быстрее найти взаимопонимание с малышом, вы станете намного ближе духовно. Если ваш ребенок несколько медлителен, нефрит также поможет ему стать более активным. Камень поспособствует гармоничному общению со сверстниками, а также контакту со взрослыми людьми.

Тройка

Детям с числом судьбы три рекомендуется иметь в виде талисмана малахит. Этот камень укрепляет здоровье, а также помогает малышу быстрее сблизиться с родителями. Между вами возникнет очень крепкая связь. Рекомендуется использовать малахит, если вы много работаете и ребенку не хватает вашего внимания (камень для работающих мамочек). Только помните о том, что малахит является мощным камнем, поэтому его нужно держать возле чада не более часа в день.

Четверка

Талисманом четверки является опал. Это камень, который поможет вашему сыну или дочке стать спокойней и рассудительней. Малыш перестанет капризничать, станет послушным и дисциплинированным. Этот амулет поможет не только в раннем детстве, но и в более взрослом возрасте. Поместить его следует в комнате ребенка, но подальше от его кровати.

Пятерка

Вне зависимости от возраста вашего ребенка, лунный камень будет надежно его оберегать. Он поможет ему стать спокойнее, защитит от стрессов и раздражений, проблем и плохого настроения. Лунный камень помогает практически всем людям полноценно высыпаться (если положить его у кровати). Однако если ваш малыш рожден под цифрой пять, талисман будет для него более эффективным.

Шестерка

Аметист станет лучшим оберегом для вашего ребенка. Это – камень гармонии, а она нужна маленьким детям не меньше, чем взрослым людям. Особенно он помогает ребятишкам, которые уже все понимают и умеют разговаривать. Камень очень сильный энергетически, поэтому используйте его для контакта с ребенком не чаще, чем один раз в два или три дня.

Семерка

Камнем малыша является сердолик. Это очень сильный талисман, однако он не имеет никаких противопоказаний. Его можно класть в кроватку ребенку с первых дней его жизни. Также он полезен и взрослым людям, поэтому амулет можно считать постоянным. Камень помогает найти свое хобби и обрести цель в жизни. Также он способствует принятию правильных решений, когда возникают сомнения.

Восьмерка

Детям, рожденным с числом судьбы восьмеркой, рекомендуется иметь в качестве талисмана обсидиан. Возможно, ваш ребенок обладает неуступчивым характером. Если это так, камень легко нейтрализует негатив, и малыш станет более покладистым. Амулет также поможет решать вопросы с ровесниками и взрослыми людьми, что так важно для школьника.

Девятка

Если малыш не хочет быть послушным и не желает учиться, гранат обязательно ему поможет найти баланс между желаниями и возможностями. Вероятно, ребенок будет негативно реагировать на гранат, если тот будет находиться рядом (капризничать, плакать и пр.). Постарайтесь постепенно приучить его к амулету. Начните с непродолжительного времени, а затем увеличивайте интервалы присутствия камня в жизни ребенка. Будьте уверены в том, что постепенно малыш привыкнет, ну а камень начнет «работать» с первой минуты.

Выбор защитного металла

Талисман можно подобрать не только по числу судьбы, но и по цвету глаз ребенка. К тому же, очень часто камни ограняются в металлы. Если вы хотите совместить камень и оправу так, чтобы оберег стал еще сильнее, воспользуйтесь данной рекомендацией. Помните о том, что у многих деток с рождения цвет глаз именно голубой (и даже синий), но затем он постепенно меняется. Поэтому подождите, пока окончательно определится цвет, а затем подбирайте металлический амулет. Камень можно купить сразу после рождения, а затем обратиться к ювелиру и сделать оригинальную огранку (или купить готовое изделие).

Голубые глаза

Если цвет глаз вашего ребенка все-таки остался голубым, вам следует выбрать для малыша серебряное украшение. Серебру свойственно успокаивать, делать чрезмерно чувствительных и ранимых людей менее уязвимыми. Металл прекрасно сочетается с авантюрином. Используйте талисман в качестве помощника для ребенка в учебе, творчестве и любых других полезных начинаниях.

Зеленые и серые

Люди с подобным цветом глаз осторожны и мудры, они легко справляются с интеллектуальной усталостью, однако беспомощны перед физической утомляемостью. В качестве талисману ребенку с зелеными или серыми глазами рекомендуется выбирать изделие из платины. Оно позволит ему оставаться энергичным и активным, улучшит самочувствие и повысит настроение.

Карие и черные

Самым благоприятным и эффективным металлом для детей с черными и карими глазами является золото. Оно поможет усилить интуицию, спровоцирует всплеск творческой энергии, поспособствует нормализации отношений со сверстниками и взрослыми людьми.

Ребенок вырастет коммуникабельным, талантливым и активным, что позволит ему стать успешным человеком во взрослом возрасте.