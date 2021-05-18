 

МИД анонсировал создание «дорожной карты» РФ и стран Африки

18.05.2021, 16:14, Новости дня
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Россия и африканские страны в ближайшее время разработают «дорожную карту» сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, сообщил замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на международной конференции «Россия и Африка: строим будущее вместе».

По его словам, тематике сотрудничества с африканскими странами будет уделено значительное время на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня, передает РИА «Новости».

Кроме того, Богданов напомнил, что в 2021 году должна пройти встреча на уровне министров иностранных дел РФ и «тройки» Африканского союза.

Напомним, в ноябре начались поставки российской вакцины от коронавируса на африканский континент.



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