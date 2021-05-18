 

Модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

18.05.2021, 16:08, Разное
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50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью! Первым фото новорожденного малыша модель поделилась несколько минут назад на своей странице в Instagram, оставив пока в тайне пол и имя первенца. На снимке, опубликованном в соцсети, можно рассмотреть только ножки ребенка, которые Наоми бережно держит в своих руках.

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми под снимком.

Кто отец ребенка, модель также не сообщила. Последние известные ширкоой публике ее отношения были с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Они были вместе 7 лет, но расстались в 2013 году. С тех пор свою личную жизнь она оберегает от посторонних глаз.



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