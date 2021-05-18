Помогите TechCrunch найти лучших email-маркетологов для стартапов

Электронный маркетинг был с нами на протяжении десятилетий, но сегодня он превратился в науку и форму искусства.

Если вы являетесь основателем на ранней стадии, это один из лучших способов построить и развить ваши прямые отношения с вашим клиентом. Вы знаете, насколько непостоянны могут быть платформы. Вы не можете позволить себе все испортить.

Итак, когда и как вам следует думать об электронном маркетинге, в сравнении со всеми другими вашими безумными приоритетами?

Здесь, в Extra Crunch, мы помогаем вам найти ответы. Сегодня мы запускаем опрос основателей, которые хотят порекомендовать отличного email-маркетолога или агентство, с которым они работали, остальному миру стартапов.

Заполните анкету здесь.

Если у вас есть кого порекомендовать, обязательно сообщите нам: мы будем использовать ваши ответы для создания общедоступной общедоступной базы данных экспертов в этой области на TechCrunch. Мы представим наиболее полезные ответы (анонимно, если потребуется), чтобы другие учредители могли найти для них подходящих людей.

Следующий шаг может быть еще более полезным: мы предоставим подписчикам EC более подробную информацию о темах и проблемах электронного маркетинга, основанных на наших постоянных беседах с этими экспертами.

В ближайшие месяцы вы увидите, как мы углубимся в темы от создания отличного контента до оптимизации доставки, потока, времени и дизайна. Мы также рассмотрим, как использовать электронную почту вместе с другими маркетинговыми воронками, чтобы повысить рентабельность инвестиций в платную рекламу.

Мы расскажем о текущих изменениях в технологиях, которые влияют на пространство, включая состояние инструментов электронной почты, изменения платформы поставщика услуг электронной почты, законы о конфиденциальности и многое другое.

Если вы основатель и ответите на опрос, вы также получите скидку на новую подписку Extra Crunch.

Нас особенно интересует, что делал эксперт на начальных и средних этапах пути стартапа. Обычно до серии C для компаний с венчурным капиталом. Требуются рекомендации как для частных лиц, так и для агентств.

Если вы специалист по маркетингу роста, вы поощряется поделиться опросом с вашими клиентами-основателями.

Наконец, для тех, кто читал TechCrunch хотя бы несколько лет, вы помните аналогичный набор опросов, который мы начали для других категорий экспертов по стартапам, включая юристов, брендов и общий рост. Этот опрос знаменует возобновление этой инициативы после перерыва, необходимого для решения некоторых других задач!