Названа специя для эффективного сжигания жира
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Иранские медики рассказали о специи, употребление которой поможет в процессе сжигания жира. По их словам, частью повседневного рациона людей, желающих сбросить лишние килограммы, должен стать тмин.
В исследовании были задействованы две группы женщин. Все участницы придерживались основ здорового питания. В течение трех месяцев дамы потребляли всего 500 калорий в день. Отличие заключалось в том, что одна группа испытуемых каждое утро ела 140 граммов йогурта с добавлением тмина.
Результаты проведенного эксперимента показали, что женщины, употребляющие тмин, смогли сбросить шесть килограммов. К тому же уровень жира снизился практически на 15%. В группе, где в рационе женщин отсутствовала данная специя, показатели оказались хуже.
В тмине содержится большое количество фитостеролов. Эти вещества препятствуют накоплению вредного холестерина, к тому же они борются с вредными липидами крови.
Источник: www.freundin.de
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