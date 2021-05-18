Названа специя для эффективного сжигания жира

Иранские медики рассказали о специи, употребление которой поможет в процессе сжигания жира. По их словам, частью повседневного рациона людей, желающих сбросить лишние килограммы, должен стать тмин.

В исследовании были задействованы две группы женщин. Все участницы придерживались основ здорового питания. В течение трех месяцев дамы потребляли всего 500 калорий в день. Отличие заключалось в том, что одна группа испытуемых каждое утро ела 140 граммов йогурта с добавлением тмина.

Результаты проведенного эксперимента показали, что женщины, употребляющие тмин, смогли сбросить шесть килограммов. К тому же уровень жира снизился практически на 15%. В группе, где в рационе женщин отсутствовала данная специя, показатели оказались хуже.

В тмине содержится большое количество фитостеролов. Эти вещества препятствуют накоплению вредного холестерина, к тому же они борются с вредными липидами крови.

Источник: www.freundin.de