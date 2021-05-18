 

Фильм «Турист» поможет сформировать позитивный образ России — киновед Фомин

18.05.2021, 15:54, Разное
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Член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин пояснил о значении фильма «Турист» накануне его российской премьеры.
По мнению киноведа, подобные работы необходимо выполнять на высшем уровне, так как они способны формировать позитивный международный образ РФ. Аналогичную задачу, отметил эксперт, решает Голливуд в отношении США. Это особенно важно ввиду того факта, что в зарубежных фильмах реальные события зачастую искажаются, в то время как «Турист» достоверно демонстрирует работу российских специалистов в Африке.

«Мягкая сила — это не «красиво, но убедительно врать». Наоборот, это про то, когда доносится правда. Кино для этого — прекрасный инструмент», — отметил он.

Фомин также напомнил, что СССР не стеснялся демонстрировать свои достижения через кинематограф. Сейчас этот опыт можно использовать ввиду расширения влияния РФ за рубежом. Например, до сих пор не появилось ни одной кинокартины, посвященной действиям российских героев в Сирии.

Фильм «Турист» посвящен деятельности российских специалистов по подготовке кадров для национальной армии ЦАР. В качестве главного героя представлен российский инструктор с позывным «Турист», командированный в африканскую страну. По прибытии на место он оказывается в эпицентре кризиса, спровоцированного бандитами, которые действовали под руководством бывшего президента страны Франсуа Бозизе.

Российская премьера кинофильма состоится на телеканале НТВ 19 мая в 23:40 по московскому времени. Все желающие могут ознакомиться с первыми кадрами картины уже сейчас, посмотрев трейлер «Туриста» в Сети.



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