Эксперт: Использование жестких дисков может обеспечить безопасность данных

Алексей Лукацкий, эксперт компании Cisco Systems, пояснил о способе обеспечения безопасности и надежном методе хранения данных. Он советует использовать для этой цели не облачные хранилища, а жесткие диски.

По словам эксперта по информационной безопасности, нужно сделать несколько копий важных данных, распределяя их по разным хранилищам. Это удобно, так как пользователей может получить доступ к ним в любой точке мира, но, если есть интернет, поэтому Алексей Лукацкий напоминает о необходимости использования жестких дисков.

Как пишет издание Newinform, данная технология позволяет уменьшить риск потери информации, а также обеспечить ее конфиденциальность. При этом, эксперт напоминает, что жесткий диск нужно проверять на предмет работоспособности как минимум раз в шесть месяцев.