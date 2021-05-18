 

Эксперт: Использование жестких дисков может обеспечить безопасность данных

18.05.2021, 15:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Лукацкий, эксперт компании Cisco Systems, пояснил о способе обеспечения безопасности и надежном методе хранения данных. Он советует использовать для этой цели не облачные хранилища, а жесткие диски.
По словам эксперта по информационной безопасности, нужно сделать несколько копий важных данных, распределяя их по разным хранилищам. Это удобно, так как пользователей может получить доступ к ним в любой точке мира, но, если есть интернет, поэтому Алексей Лукацкий напоминает о необходимости использования жестких дисков.

Как пишет издание Newinform, данная технология позволяет уменьшить риск потери информации, а также обеспечить ее конфиденциальность. При этом, эксперт напоминает, что жесткий диск нужно проверять на предмет работоспособности как минимум раз в шесть месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Мнение: 90 лет со дня рождения Солнечного клоуна

25.09 / Мнение: Тёма: упражнения в подлости

09.02 / Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти

02.09 / Мнение: Ментовские будни

17.07 / Мать Мирославы Карпович не верит в отношения дочери с Павлом Прилучным

11.05 / В Китае назвали самую впечатляющую военную технику на параде Победы в РФ

30.03 / В Приморье под завалами нашли погибшего

27.09 / Владимир, вы за мир?

12.12 / Опубликованы записи офицера, изучавшего обломки из Розуэлла – «Сделано не руками человека»

25.11 / Скандалы: Пчелы, анекдоты, стихи и пособие по сексу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика