Скандалы: «У нас семьи разорваны»

В ГосДуме объяснили иностранную недвижимость чиновников «трагедией распада СССР»

Государственная дума РФ отказалась вносить изменения, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом потому, что большая часть этой собственности находится в бывших странах СССР. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил во вторник глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», — сказал Крашенинников.

По его словам, в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», которое требует указывать владение иностранной недвижимостью.

«Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу», — сказал Крашенинников.

Кроме того, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся запрета иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство, напомнил он.

Такой запрет вводится для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. При этом президент РФ Владимир Путин может освобождать чиновников от действия закона «в исключительных случаях», а также если госслужащий не может закрыть иностранное гражданство по не зависящим от него обстоятельствам.