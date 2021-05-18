Нестареющий и незаменимый атрибут на все случаи жизни: как носить джинсовую рубашку летом

Проходят десятилетия, а вещи из денима по-прежнему не выходят из моды. Актуальным трендом нынешнего весеннего и предстоящего летнего сезона является джинсовая рубашка. Если вы затрудняетесь с тем, как и с чем ее комбинировать, то возьмите на вооружение советы экспертов из мира моды и красоты.

Любой принт

Рубашка из денима обычно однотонная, а это значит, что ее можно использовать в качестве нейтральной основы. Так что вы можете подбирать низ (шорты, брюки, юбки и т. д.) с любым принтом. Посмотрите, как стильно выглядит комплект из голубой рубашки и шортов в розово-белую клетку.

С топом

Не обязательно носить рубашку застегнутой. Вы можете использовать ее в качестве накидки, как легкую курточку. В таком случае наденьте под низ топ. Дополните комплект джинсами с высокой талией. Такой наряд невероятно стройнит, он комфортен и удобен. В нем вы будете выглядеть как икона стиля.

С платьем

Это еще один способ того, как можно использовать джинсовую куртку в качестве накидки. В прохладную погоду наденьте ее на платье или сарафан. Можете завязать на узел спереди — так получится более стильно. Обратите внимание на платье на модели выше: как видите, оно с принтом, что еще раз подтверждает актуальность первого совета.

С юбкой миди

Рубашка из денима — это не всегда уличный стиль. С помощью такой одежды можно без труда создать женственный и элегантный образ. Посмотрите на наряд модели. Джинсовая куртка на пуговицах идеально гармонирует с черной юбкой с ярким принтом. Завершают образ туфли на невысоком каблуке. В таком наряде не стыдно появиться и в офисе, и на деловой встрече.

С мини-юбкой

Не всегда джинсовые рубашки бывают на пуговицах. Иногда они пошиты так, что их невозможно использовать как накидку. В таком случае посмотрите, как идеально сочетается рубашка с рюшами с черной мини-юбкой. Несмотря на экстремально короткую длину юбки, за счет достаточно консервативного верха образ получается скромным.

С мешковатыми джинсами

Если у вас есть джинсы из такой же ткани, такого же оттенка, как и рубашка, тогда вы можете создать гармоничный ансамбль, объединив их в одном образе. Со стороны такая комбинация выглядит как комбинезон. Обратите внимание на то, чтобы рубашка должна быть заправлена в джинсы. Осиную талию подчеркните с помощью пояса.

Закатайте рукава

Хотите, чтобы рубашка смотрелась иначе? Не спешите за аксессуарами, а просто закатайте рукава. Тогда образ в целом становится более молодежным, более фривольным, особенно в сочетании с короткими шортами или юбкой. Это идеальная одежда для отдыха на курорте.

С джинсовой юбкой

Еще один полноценный монохромный комплект, который сделает вас стильной штучкой. Объедините джинсовую юбку-карандаш с рубашкой, завязанной на узел спереди. В таком виде, возможно, не стоит появляться в офисе, но на свидание можно отправляться смело.

Не всегда синий цвет

Классический деним — это синий или голубой цвет. Но не забывайте, что рубашка может быть джинсовой, но другого оттенка: коричневого, хаки, оливкового и т. д. Если будете надевать нечто подобное, то убедитесь в том, что другие вещи тоже из этой же цветовой гаммы.