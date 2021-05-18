 

Нестареющий и незаменимый атрибут на все случаи жизни: как носить джинсовую рубашку летом

18.05.2021, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проходят десятилетия, а вещи из денима по-прежнему не выходят из моды. Актуальным трендом нынешнего весеннего и предстоящего летнего сезона является джинсовая рубашка. Если вы затрудняетесь с тем, как и с чем ее комбинировать, то возьмите на вооружение советы экспертов из мира моды и красоты.

Любой принт

Рубашка из денима обычно однотонная, а это значит, что ее можно использовать в качестве нейтральной основы. Так что вы можете подбирать низ (шорты, брюки, юбки и т. д.) с любым принтом. Посмотрите, как стильно выглядит комплект из голубой рубашки и шортов в розово-белую клетку.

С топом

Не обязательно носить рубашку застегнутой. Вы можете использовать ее в качестве накидки, как легкую курточку. В таком случае наденьте под низ топ. Дополните комплект джинсами с высокой талией. Такой наряд невероятно стройнит, он комфортен и удобен. В нем вы будете выглядеть как икона стиля.

С платьем

Это еще один способ того, как можно использовать джинсовую куртку в качестве накидки. В прохладную погоду наденьте ее на платье или сарафан. Можете завязать на узел спереди — так получится более стильно. Обратите внимание на платье на модели выше: как видите, оно с принтом, что еще раз подтверждает актуальность первого совета.

С юбкой миди

Рубашка из денима — это не всегда уличный стиль. С помощью такой одежды можно без труда создать женственный и элегантный образ. Посмотрите на наряд модели. Джинсовая куртка на пуговицах идеально гармонирует с черной юбкой с ярким принтом. Завершают образ туфли на невысоком каблуке. В таком наряде не стыдно появиться и в офисе, и на деловой встрече.

С мини-юбкой

Не всегда джинсовые рубашки бывают на пуговицах. Иногда они пошиты так, что их невозможно использовать как накидку. В таком случае посмотрите, как идеально сочетается рубашка с рюшами с черной мини-юбкой. Несмотря на экстремально короткую длину юбки, за счет достаточно консервативного верха образ получается скромным.

С мешковатыми джинсами

Если у вас есть джинсы из такой же ткани, такого же оттенка, как и рубашка, тогда вы можете создать гармоничный ансамбль, объединив их в одном образе. Со стороны такая комбинация выглядит как комбинезон. Обратите внимание на то, чтобы рубашка должна быть заправлена в джинсы. Осиную талию подчеркните с помощью пояса.

Закатайте рукава

Хотите, чтобы рубашка смотрелась иначе? Не спешите за аксессуарами, а просто закатайте рукава. Тогда образ в целом становится более молодежным, более фривольным, особенно в сочетании с короткими шортами или юбкой. Это идеальная одежда для отдыха на курорте.

С джинсовой юбкой

Еще один полноценный монохромный комплект, который сделает вас стильной штучкой. Объедините джинсовую юбку-карандаш с рубашкой, завязанной на узел спереди. В таком виде, возможно, не стоит появляться в офисе, но на свидание можно отправляться смело.

Не всегда синий цвет

Классический деним — это синий или голубой цвет. Но не забывайте, что рубашка может быть джинсовой, но другого оттенка: коричневого, хаки, оливкового и т. д. Если будете надевать нечто подобное, то убедитесь в том, что другие вещи тоже из этой же цветовой гаммы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Лукашенко шантажирует Путина ради личной выгоды – политолог

28.03 / Sohu: Российские подлодки проекта «Ясень» создадут проблемы ВМФ США

25.06 / 8 пророчеств о Третьей мировой войне

31.03 / Стрелку из Мытищ проверят психику после смерти

04.03 / Компания Lockheed Martin создала беспилотник для прорыва российских ЗРК С-400 «Тайфун»

29.07 / «Чудо на Висле»: Как поляки победили русских большевиков

10.02 / Поклонники сериала “Друзья” обнаружили забавную ошибку в одном из эпизодов

04.08 / Мнение: Коронавирус вызвал на Украине эпидемию безрассудства и смуты

03.11 / Кристина Асмус рассказала, чем займется после развода с Харламовым

17.08 / Какой смартфон лучше купить в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика