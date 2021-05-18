В Риге решили не вешать флаг РФ на арене ЧМ по хоккею

Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщают местные СМИ.

В Рижской думе заявили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира – в арене флага РФ не будет, передает портал Delfi.

Однако в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему «выделено место».

Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

28 апреля 2021 года в Польше во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате гражданка России отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший флаг, заявил, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.

В Кремле инцидент назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».