 

В Риге решили не вешать флаг РФ на арене ЧМ по хоккею

18.05.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщают местные СМИ.

В Рижской думе заявили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира – в арене флага РФ не будет, передает портал Delfi.

Однако в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему «выделено место».

Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

28 апреля 2021 года в Польше во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате гражданка России отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший флаг, заявил, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.

В Кремле инцидент назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Число жертв COVID-19 во всем мире приближается к 555 тысяч человек

22.04 / Мнения: Почему во Второй мировой войне никто не применял химоружие

28.06 / Эксперт объяснил критикам разницу между принуждением к голосованию и информированием

07.01 / Чичваркин: В России тот же сценарий, что в Венесуэле и Беларуси. Будет 10%, которые обслуживают 0,1%, имеющих право на насилие

04.02 / “О смерти я вообще не думаю. Мой принцип: от всего в жизни надо получать удовольствие”. На 102-м году жизни скончался отец Суркисов

18.04 / Чехия решила вынести инцидент в Врбетице на обсуждение НАТО

26.02 / Вакцину доставили во все регионы Украины, опубликованы “записи Суркова – Медведчука”, в Армении разразился кризис. Главное за день

22.08 / Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики

19.08 / В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

27.09 / Трамп потребовал от Байдена пройти тест на допинг перед дебатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика