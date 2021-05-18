США выразили желание сотрудничать в Арктике

США считают Арктику регионом международного сотрудничества, но при этом Вашингтон обеспокоен военной активностью РФ в Заполярье, сообщил координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт в интервью Reuters.

«Наше видение прежде всего предполагает сотрудничество [в Арктике]. Речь идет о мерах по борьбе с изменением климата, о проведении качественных научных исследований, а также о поддержании мира в регионе», – цитирует его ТАСС. Также он выразил надежду на то, что во время министерской встречи Арктического совета (АС) в Рейкьявик члены совета «достигнут согласия», а тема климата «станет приоритетом для будущей работы Арктического совета».

Дехарт также рассказал о желании США сделать Арктику регионом, который будет открыт для бизнеса. Он сообщил, что Вашингтон беспокоит активность российских военных в регионе.

«Нам необходимо следить за происходящим и изучать эту деятельность через призму обеспечения национальной безопасности. Определенная военная деятельность [России] и действия некоторых российских сил отличаются отсутствием прозрачности, провокативностью, а порой и непрофессионализмом, а это вызывает опасения», – сообщил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды. Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ РФ в Арктике.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.