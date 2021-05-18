Мнение: О приговоре поколению ЕГЭ

Умный мужик, зрит прямо в корень! Недаром уже академиком стал…

Короче, всё плохо с подрастающим поколением школьников, будущих строителей не-пойми-чего. Оно же поколение «снежинок», оно же поколение ЕГЭ. Не хватает у них главного.

А главное в современной школе – что?

Правильно…

Идеология. И прямо из неё вытекающие общие ценности. Те же скрепы, только в профиль. Их сейчас в школах нет, оттого все её беды и беды её учеников – от неустроенности в жизни, до керченских и казанских «стрелков».

«Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране», – жжёт глаголом президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Конечно, ещё не совсем понятно, что за ценности объединяют нас «в этой стране». Что вообще может быть общего у олигарха, тянущего с россиян последнюю нитку и вывозящего сверхприбыли в зарубежные офшоры, помогающего ему коррумпированного чиновника, чьи дети получили образование и виды на жительство за рубежом, и простого Иванова из Богом забытого местечка в средней полосе России с разваленными дорогами, куда и «Скорая» не доберётся, случись чего.

Но вопрос на 100 баллов ещё и в другом. А как, собственно, повлияет восстановление школьного идеологического воспитания на повышение результативности ЕГЭ?

У академика нет ответа. А у вас?

Похоже, «поколение ЕГЭ» – это уже не только про молодёжь?

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