Принц Чарльз обнародовал редкое семейное фото с принцем Филиппом

Британским подданным, которые в апреле письменно принесли соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, даже спустя месяц после похорон герцога Эдинбургского продолжают приходить почтой ответные открытки с благодарностями от лица членов британской королевской семьи. На днях открытки от имени старшего сына покойного монарха – принца Чарльза – особенно растрогала британцев. Внутри белой прямоугольной карточки оказалось напечатано черно-белое фото из архива монаршей семьи. Снимок с изображением совсем еще юного принца Чарльза с отцом был сделан во время гонки на моторных лодках в Коусе в 1958 году. На другой стороне открытки были напечатаны слова благодарности от имени монарха.

Принц Уэльский благодарит вас за добрые слова сочувствия. Его Королевское Высочество был чрезвычайно тронут множеством писем, полученных в последние дни, они смогли утешить его в это печальное время. Принц Уэльский шлет вам свои самые теплые благодарности и наилучшие пожелания, – гласит послание. Принц Филипп с сыном, принцем Чарльзом, 1958 год

Благодарственная открытка от имени принца ЧарльзаПервой в королевской семье открытки с благодарностями подданным разослали от имени Ее Величества королевы Елизаветы II. Англичане начали получать карточки, подписанные вдовой Филиппа еще в конце апреля этого года.

Напомним, что герцог Эдинбургский принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Месяц назад, 17 апреля, состоялась церемония прощания с монархом, на которой присутствовали всего 30 человек. Только 5 мая глава королевского медицинского дома обнародовал причину смерти принца Филиппа – в официальном документе значилось, что муж Елизаветы II, герцог Эдинбургский, скончался от старости Елизавета II и принц Филипп с сыном Чарльзом и дочерью Анной, 1967 год