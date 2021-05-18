Африканские тропические леса по-прежнему замедляют изменение климата, несмотря на рекордную жару и засуху

Ученые, изучающие влияние рекордной жары и засухи на нетронутые тропические леса Африки, были удивлены тем, насколько они устойчивы к экстремальным условиям во время последнего крупного явления Эль-Ниньо.

Международное исследование, опубликованное в Труды Национальной академии наук Сегодня выяснилось, что нетронутые тропические леса в тропической Африке продолжали удалять углерод из атмосферы до и во время Эль-Ниньо 2015–2016 годов, несмотря на сильную жару и засуху.

Отслеживая деревья в 100 различных тропических лесах в шести африканских странах, исследователи обнаружили, что нетронутые леса по всему континенту по-прежнему удаляли из атмосферы 1,1 миллиарда тонн углекислого газа в год в период мониторинга Эль-Ниньо. Этот показатель в три раза превышает выбросы углекислого газа в Великобритании в 2019 году.

В течение 2015–2016 годов в тропических лесах Африки произошло потепление на 0,92 градуса Цельсия по сравнению со средним показателем 1980–2010 годов и самая сильная засуха за всю историю наблюдений, что было вызвано условиями Эль-Ниньо в дополнение к продолжающемуся изменению климата. Это событие дало ученым уникальную возможность изучить, как огромные тропические леса Африки могут реагировать на жару и засуху.

Ведущий автор, доктор Эми Беннетт из Школы географии Лидса, сказала: «Мы не наблюдали резкого замедления роста деревьев или значительного увеличения их гибели в результате экстремальных климатических условий. В целом, поглощение углекислого газа эти нетронутые тропические леса сократились на 36%, но они продолжали функционировать как поглотитель углерода, замедляя темпы изменения климата ».

Измерения деревьев на участках долгосрочной инвентаризации в нетронутом лесу, не затронутом рубками или пожарами, были завершены незадолго до того, как произошло Эль-Ниньо 2015–2016 годов. Аварийные повторные измерения 46000 деревьев на 100 участках в Демократической Республике Конго, Габоне, Камеруне, Гане, Либерии и Республике Конго позволили исследователям впервые в истории напрямую изучить реакцию тропических лесов Африки. к более жарким и сухим условиям.

Старший автор, профессор Саймон Льюис из Школы географии Лидса, который руководил развитием африканской сети наблюдений за лесами, сказал: «Схватка полевых групп, чтобы добраться до наших удаленных участков тропических лесов, стоила всех трудностей, с которыми мы столкнулись. это первое наземное свидетельство того, что происходит, когда вы нагреваете и засушиваете нетронутый африканский тропический лес. То, что мы обнаружили, меня удивило.

«Африканские тропические леса кажутся более устойчивыми к дополнительному потеплению и засухе по сравнению с тропическими лесами в Амазонии и Борнео».

Африканские тропические леса существуют в относительно засушливых условиях по сравнению с лесами большей части Амазонии и Юго-Восточной Азии. Исследователи хотели установить, делает ли это их особенно уязвимыми к экстремальным климатическим условиям, или же обилие адаптированных к засухе видов деревьев, произрастающих в африканских лесах, означает, что они менее уязвимы для дополнительного тепла и засухи.