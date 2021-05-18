 

Компания Xiaomi запотентовала смартфон-слайдер с двумя экранами

18.05.2021, 15:02, Новости дня
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Китайская компания Xiaomi запатентовала новую модель смартфона с футуристическим дизайном. В частности, аппарат выглядит как слайдер и обладает сразу двумя экранами.

Камера спрятана за дисплеем, который сдвигается в сторону. Спрятана как фронтальная, так и селфи-камера, уточняют разработчики. Они становятся видны и доступны для использования только в определенных положениях смартфона.

К сожалению, пользователи не смогут оценить, насколько удобна эта конструкция, так как Xiaomi пока не собирается запускать данную конструкцию в серийное производства. Впрочем, не исключено, что это случится в будущем. Вероятно, компания все-таки представит хотя бы прототип такого устройства.  



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