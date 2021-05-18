Анонсирован недорогой флагман Iqoo Neo5 Vitality Edition на Snapdragon 870

В Сети анонсировли недорогой флагман Iqoo Neo5 Vitality Edition. Устройство работает на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 870, а частота смены изображений его экрана достигает 144 Герц.

Новый флагманский смартфон недорогой категории анонсировал китайский бренд Iqoo. Neo5 Vitality Edition, несмотря на невысокую стоимость, получил актуальное оснащение. Новинка станет урезанной модификацией Iqoo Neo5, выпущенного на рынок в марте.

При этом не производительность, как утверждают представители компании, останется на уровне базового аппарата. На рынке Iqoo Neo5 Vitality Edition появится уже на следующей неделе, 24 мая. Вместо AMOLED-панели в девайсе установлен жидкокристаллический дисплей, что обусловливает меньший ценник смартфона.

Стоит отметить, что в новинке более высокая частота обновления изображения на экране, достигающая 144 Герц. Вверху в центре заметен круглый вырез под фронтальный объектив. Его разрешение, как и параметры датчиков основной камеры, пока не называются. Iqoo Neo5 Vitality Edition оборудован ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. Стоимость недорогой модификации 310 долларов США, что на 70 долларов дешевле стартовой цены базовой модели.

Источник: superplanshet.ru