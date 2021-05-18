 

Медики составили список частых симптомов хронической усталости

18.05.2021, 14:56, Разное
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Медики назвали самые частые симптомы синдрома хронической усталости. Часто люди недооценивают данное состояние, а оно в большинстве случаев требует медицинской помощи.
Человек чувствует сильную усталость, которая не пропадает даже после длительного отдыха. Данный синдром влияет на качество жизни. При нем проявляются различные симптомы: люди страдают от истощения, наблюдаются проблемы со сном, теряется концентрация внимания. Также дают о себе знать головная и мышечная боль, дискомфортные ощущения в горле. Тип, интенсивность и количество жалоб обычно варьируются, поскольку у каждого человека наблюдается разная реакция.

Неприятная симптоматика фиксируется в самых разных местах тела. Синдром хронической усталости негативно воздействует на вегетативную нервную систему. Люди чувствуют учащенное сердцебиение, страдают от колебаний давления и головокружения. В процесс вовлечена и иммунная система, поскольку пациенты жалуются на недомогание, болезненные лимфатические узлы, часто на фоне данного состояния организм поражают инфекции и вирусы.

В список попали и нейрокогнитивные симптомы. В частности, человек не может подобрать правильные слова в ходе диалога, наблюдаются проблемы с восприятием и запоминанием информации.

Источник: www.focus.de



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