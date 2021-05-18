“Со вторым так не работает. Мои предложения не находят понимания”. Шепелев рассказал, как они с Фриске ухаживали за сыном

Ведущий отметил, что с матерью его старшего сына Платона, покойной певицей Жанной Фриске отношения складывались иначе – при этом он не стал называть ее в публикации по имени.

“С первым ребенком оба родителя на адреналине и всегда были на подхвате, оба всегда готовы встать, качать, кормить. Со вторым так не работает, по крайней мере, у нас сейчас. Мои предложения как-то не находят понимания”, – признался Шепелев.

По словам ведущего, Тулупова заявила, что сама будет заботиться о ребенке, а он обязан заботиться о ней.

“Хотим попробовать. Мне кажется, направление верное”, – резюмировал он.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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