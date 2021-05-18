Илларионов: Наилучшие условия для вторжения РФ в Украину открываются с июля

“Допускаю ли я вооруженное вторжение России? Естественно. Собственно говоря, мы видели, что это было в 2014 году, когда происходил захват Крыма… Мы видели, как это происходило в августе 2014 года под Иловайском [Донецкой области]. Мы видели, как это происходило в январе – феврале 2015 года под Дебальцево [Донецкой области]. Мы видели, как это происходило в Грузии в 2008 году. Что дает нам основания полагать, что этого не может быть больше никогда? Ничего”, – сказал Илларионов.

По его мнению, военное вторжение РФ может произойти этим летом.

“С моей точки зрения, наилучшие условия для этого открываются с июля, если мы говорим об этом годе. Главным фактором является завершение натовских маневров на территории Европы, которые называются Defender Europe 21. Они идут с марта по июнь этого года. После этого маневры заканчиваются – и американские войска эвакуируются. В то время, когда американские войска находятся на территории Европы, прямо скажем, маловероятно, точнее, практически невероятно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин начал какое-то крупномасштабное мероприятие. Второй важный фактор – это завершение строительства “Северного потока – 2”. Осталось достроить по-моему, 26 км на нитке “Б” и около 85 км на нитке “А”, – отметил аналитик.

По его мнению, США “делают все возможное”, чтобы газопровод достроили, поэтому его строительство завершится если не в июле, то в августе.

“К этим факторам [можно добавить] еще и проведение совместных российско-белорусских маневров “Запад 2021”. И поскольку мы знаем, что на предшествующих крупных маневрах, например, “Запад 2019” российские власти сосредоточили порядка 100 тыс. человек, во время маневров “Центр” – 128 тыс., учитывая, что это идет по нарастающей, нельзя исключить, что только на этих маневрах может быть сосредоточено до 150 тыс. военнослужащих. А может быть, и больше. И вот это уже серьезная, крупная вооруженная сила, которая может находиться как на территории России, вдоль международно признанной российско-украинской границы, так и на оккупированных территориях [Украины] и на территории Беларуси… Иными словами, это дополнительная тысяча километров фронта, потенциального фронта”, – отметил эксперт.

Он считает, что этот опасный период, когда возможно вторжение России, продлится до осени.

“С этой точки зрения, время с июля и примерно до октября является весьма опасным. Особенно сентябрь, на который назначены эти маневры. Что касается места [вторжения], то, конечно, любое место по линии соприкосновения или границе может быть таким местом. Но я считал важным обратить внимание не только на те места, о которых постоянно говорят: Донецкая и Луганская области, [в частности] Мариуполь… Я считал важным обратить внимание на очень уязвимое место – южное побережье Украины. Херсонская область, Запорожская область – это та территория, которая имеет историческое название Северная Таврия. По этой территории проходит тот самый Северо-Крымский канал, там находится Запорожская атомная и другие электростанции, которые дают треть электроэнергии нынешней Украины. Соответственно, дают электричество для трети экономического потенциала страны. И если это, не дай бог, произойдет, потеря этого будет несопоставима с тем, что было, когда был оккупирован Крым и оккупирована часть Донбасса. Плюс это закрытие Днепровско-Южнобугского лимана и двух крупных портов – Херсон и Николаев – и выход на прямую видимость и доступность порта Южный и Одессы”, – сказал эксперт.

Илларионов подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина “есть претензии на черноморское побережье Украины” и он попытаться реализовать этот план.

“Поэтому опасность, с моей точки зрения, высокая”, – отметил аналитик, подчеркнув, что его предыдущее выступление на эту тему в эфире программы Василия Голованова на телеканале “Украина 24” украинская власть услышала.

“Насколько мне сообщили, предпринимает некоторые действия в этом направлении”, – сказал Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

РФ с конца марта 2021 года наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка сообщила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По разным оценкам, РФ сконцентрировала у границы с Украиной от 89 тыс. до 100 тыс. военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.



Дмитрий ГОРДОН

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