В Киеве после попытки самоубийства умер 15-летний подросток. Его родители ранее скончались от COVID-19

По данным правоохранителей, Денис ушел из дома в селе Липовый Скиток Киевской области утром 17 мая, написав в соцсетях, что намерен покончить жизнь самоубийством. По дороге он выбросил верхнюю одежду, чтобы его не узнали.

Полиция начала поиски несовершеннолетнего сразу после того, как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения.

Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями подростка. Полиция выяснила, что он для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Дениса нашли уже в Киеве – он попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. В тяжелом состоянии подростка доставили в больницу, где он позже скончался.

Полиция обнародовала фрагмент предсмертного послания Дениса Родикова. В нем он говорит, что делает это не из-за проблем в школе и его не буллили.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/6270465476298702/

Контекст:

Денис – сын Владимира и Дианы Родиковых, которые в 2014 переехали с Донбасса в Киевскую область. Они обустроила детдом семейного типа, который временно находился в Киево-Святошинском районе Киевской области. В 2017 году государство помогло семье купить дом в селе Липовый Скиток в Васильковском районе, где с тех пор они и жили.

В марте пара скончались от коронавируса. Кроме Дениса, без родителей остались еще 12 детей. Опеку над ними взяла на себя старшая сестра.

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