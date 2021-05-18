“Выкапывали бы ямы на дорогах”. Яценюк считает, что команда Зеленского руководствуется только рейтингами

“Мне кажется, что сегодняшняя власть не думает ни о стране, ни о людях, и это у них ситуация, которая неизменна на протяжении двух лет”, – сказал он.

Экс-премьер считает, что говорить, что при Зеленском “все плохо” – некорректно, неправильно и необъективно, как и утверждать, что “все хорошо при Зеленском”.

По словам Яценюка, Зеленскому следует “отдать должное за технологичность, за то, как он умеет управлять ожиданиями людей и управлять коммуникациями с людьми”.

“Я думаю, что основное, чем руководствуется сегодняшняя власть – рейтинги. Вот поверьте мне, если бы было в рейтингах написано, что народ Украины хочет, чтобы ямы были на дорогах – они бы купили технику и выкапывали ямы на дорогах. ну, так нельзя руководить, это неправильно”, – объяснил экс-премьер.

Контекст:

Яценюк был премьер-министром Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года он набрал 73,22% голосов избирателей.

До этого он работал художественным руководителем основанной им студии “Квартал 95”.

Соцопрос Центра Разумкова, проведенный в конце апреля 2021 года, свидетельствует, что Зеленский снова победил бы на выборах президента. Его кандидатуру в первом туре готовы поддержать 28,3% избирателей, а во втором Зеленский опередил бы любого из предложенных респондентам конкурента.

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