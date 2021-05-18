43 украинца, застрявшие в Непале, купили билеты на рейсы из страны – Кулеба

По словам министра, сразу после сообщения о запрете полетов в Непале посольство Украины в Индии и почетный консул в Непале начали работать над тем, чтобы помочь застрявшим там украинцам. В частности, МИД Украины договорился с корейскими и катарскими авиалиниями о возможности приобретения билетов для украинских граждан.

“Из почти сотни людей, изъявивших желание вернуться в Украину, 43 человека уже купили билеты на самолеты авиакомпаний, которые смогли туда пробиться”, – сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что некоторые граждане решили остаться в Непале до отмены ограничений.

Помимо этого, министр сообщил о четырех украинцах, которые заболели COVID-19. МИД поддерживает с ними контакт.

“Мы будем оказывать полную поддержку и тем, кто находится в Катманду и нуждается в этой помощи, и тем, кто пытается вылететь из страны”, – подчеркнул Кулеба.

Также он добавил, что представители РФ предлагали украинцам билеты в Москву.

“Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени “Аэрофлота” начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но Россия уже начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства”, – резюмировал Кулеба.

Контекст:

В Непале за последний месяц ежедневное количество заболевших COVID-19 увеличилось в 30 раз – с 298 до более 9 тыс. человек.

The Asean Post пишет, что уровень ежедневных положительных результатов в стране составляет почти 50%. Предположительно, ухудшение ситуации связано с аналогичной проблемой в соседней Индии, которая бьет рекорды по ежедневным случаям COVID-19. Как отмечает The Asean Post, Непал во многом зависел от поставок из Индии медицинского оборудования и жидкого кислорода, которые в последнее время прекратились.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Непале при населении в 28,6 млн человек подтвердили более 464,2 тыс. случаев COVID-19, 5215 человек умерли.

Об украинцах, которые застряли в Непале, 12 мая в комментарии УНИАН сообщал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В основном это альпинисты и туристы, отмечал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 17 мая поручил найти возможность оперативно вернуть украинских граждан из Непала домой.

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