Главред – эксперт предрёк Украине тяжелейший финансовый кризис

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов прогнозирует проблемы для украинской валюты уже в следующем году. Как рассказал он в беседе с порталом «Главред», сегодня правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств, в результате чего произойдёт эмиссия гривны, её глубокая девальвация, скачок инфляции и тяжелейший бюджетный кризис.



Reuters

Курс доллара на Украине до конца 2021 года может сохраниться на уровне 29 гривен, а в следующем году у украинской национальной валюты могут начаться проблемы. Такой прогноз в беседе с порталом «Главред» озвучил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, вопреки ожиданиям и вопреки тому, что по прогнозу, заложенному в расчётах бюджета, до конца года курс гривны достигнет 29 гривен за доллар, вдруг начался откат.

«У Украины тяжёлое положение с бюджетом. Для того чтобы обеспечить наполнение бюджета, увеличивается заимствование денег, в том числе и у нерезидентов. За год прирост объёма выпущенных ценных бумаг правительства для финансирования дефицита бюджета в пересчёте на доллары составляет около 5 миллиардов долларов. А общий объём выпущенных ОВГЗ достиг почти 36 миллиардов долларов. Это огромная сумма», — отметил Суслов.

Эксперт уточнил, что потенциально здесь заложена огромная угроза для украинской экономики, но пока иностранцы покупают ОВГЗ, идёт значительный приток валюты в страну, который сдерживает падение курса гривны.

Суслов считает, что сегодня правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств. Это произойдёт тогда, когда нерезиденты прекратят покупать новые ОВГЗ, а украинские банки также начнут от них избавляться.

«Вот тогда будет и необеспеченная эмиссия гривны, и её глубокая девальвация, и скачок инфляции, и тяжелейший бюджетный кризис. А вслед за этим — и тяжёлый социально-политический кризис», — прогнозирует экономист.

«В целом, основные проблемы будут ждать Украину, по моему мнению, уже в следующем году. Пока же курс 29 гривен за доллар до конца года в этой ситуации я считаю вполне реальным», — резюмировал эксперт.