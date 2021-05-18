 

Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом

18.05.2021, 14:32, Разное
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Владимир Путин не сможет взять продолжительный отпуск в теплый период года, так как не сможет отложить важные дела более на такой срок. Такие планы российского лидера раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин обычно пытается изыскать возможность отдохнуть, используя календарные выходные дни. В этом году он поступит так же. Стоит отметить, что в первый месяц лета россиянам предстоит дополнительный выходной день 12 июня – День России. Государственным праздником этот день назначен еще в 1994 году, а нерабочим он стал в мае 1991 года.

“Полноценный отпуск он точно не будет. Больше чем на несколько дней президент не может отойти от регулярных рабочих мероприятий”, – рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь отметил, что Путин обычно любит уединенный отдых где-то в Сибири. Помимо этого, если позволяет время, президент ездит на Дальний Восток, в Сочи и Крым, пишет портал URA.RU.

Напомним, Владимир Путин во вторник 18 мая выступил перед послами иностранных государств. В ходе встречи он призвал не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, забыв ее страшный урок. По мнению российского лидера, мировое сообщество обязано беречь опыт и дух союзничества в борьбе с общими угрозами ради обеспечения безопасности и благополучия своих граждан.



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