Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом

Глава государства призвал своих подчиненных не расслабляться, так как против Белоруссии “работают спецслужбы с огромным опытом”. Александр Лукашенко отметил, что на стороне властей республики правда и подавляющее большинство граждан. “Нам надо выстоять”, – подчеркнул политик.

Президент также заявил, что белорусским силовикам удалось подавить мятеж в форме блицкрига. Лукашенко добавил, что многие граждане, которые еще в августе прошлого года осуждали действия правоохранителей, сегодня понимают, почему те пошли на такие меры.

17 апреля стало известно о задержании группы людей, которые готовили переворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко и его семью. По версии ФСБ и КГБ, они намеревались захватить теле– и радиоцентры Минска, а также заблокировать подразделения ОМОНа и внутренних войск.

В эфире ОНТ Александр Лукашенко сообщил, что к операции по его физическому устранению были причастны американские спецслужбы. Президент уверен: не последнюю роль в заговоре сыграло высшее руководство США. Отметим, что в Вашингтоне назвали такие обвинения безосновательными.

Ситуация в республике осложнилась в августе прошлого года. После оглашения результатов президентских выборов по Белоруссии прокатилась волна протестов. Демонстранты обвинили Александра Лукашенко в фальсификации голосования и потребовали провести новые выборы.