Объемная элегантная пикси для женщин старше 45+

Выбирая стрижку в любом возрасте, нужно ориентироваться на тип лица, его особенности и ваш образ жизни. Если есть желание выглядеть моложе и элегантнее, при этом не обременяя себя укладкой, остановитесь на стрижке пикси.

1 С выбритыми висками

Если вы относитесь к категории храбрых женщин, любящих привлекать внимание – это ваш вариант. Он будет уместен в образе творческой женщины, не обязанной соблюдать строгие рамки дресс-кода. Выбрить можно любой орнамент, фигуру. Главное, чтобы ваше лицо было утонченным, а черты изящными. Если это не так, лучше выбрать более традиционную разновидность.



2 С косой челкой



Данная вариация подходит обладательницам круглого лица. Диагональная челка визуально вытягивает силуэт, привлекает к себе внимание. Укладывать такую челку можно разными способами: зачесывать назад, набок. Если лицо имеет правильный овал, можно сделать короткую косую челку.



3 На волнистые волосы



Изумительно пикси выглядит на коротких прядях волнистого типа. Объемная зона макушки создает впечатление, что волос очень много и они пышные. Для ежедневной укладки потребуется пенка и несколько минут времени.



4 Удлиненная многослойной



К сожалению, возрастные изменения лица с возрастом становятся все более заметны. Чтобы отвлечь от них внимание и подкорректировать овал, выбирайте удлиненные варианты пикси. Многослойная пикси, украшенная челкой, позволяет скрыть морщинки в зоне лба, привлечет внимание к глазам. Пряди у лица скроют неприятности с овалом.

Короткие стрижки обладают отличным омолаживающим действием, если вы не боитесь расстаться с длиной, обратите внимание на пикси. Этот тренд 2021 года даст возможность выглядеть молодо, дерзко, современно и женственно.