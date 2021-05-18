Возрастной макияж для дам элегантного возраста: основные правила и приемы

Естественный макияж – самый главный тренд последних лет. Боевой раскрас постепенно ушел в прошлое, на смену ему вышел малозаметный макияж, который слегка подчеркивает недостатки и скрывает все дефекты. Нюдовый мейк это натуральные оттенки, ровный тон, отсутствие четких линий.

Секреты нюдового макияжа для зрелого возраста дают возможность женщинам выглядеть моложе и эффектнее.

1 Кожа

Ровный тон – основа, на которой держится весь макияж. Важно правильно очищать кожу, увлажнять и питать, делать это нужно регулярно. Перед макияжем кожу необходимо тщательно очистить, протереть тоником, нанести крем увлажняющего типа. После впитывания наносится консилер туда, где это необходимо. Тон консилера подбирают в зависимости от проблемы – зелень нивелирует красноту, голубой пигментные пятна, желтый – темные круги.

После этого приходит черед основы, вместо которой можно использовать ВВ-крем. Тон должен соответствовать вашей природному оттенку, а наносится это средство специальным спонжиком или кистью. Капля хайлайтера наносится на линию скул, спинки носа, над бровями. Затем используйте полупрозрачную пудру рассыпчатого типа, наносите ее кистью. Чуть-чуть румян оживляет лицо.



2 Глаза

Не забывайте про брови – они должны иметь красивую, но не слишком четкую форму. Если они густые, просто расчешите, пустоты закрасьте тенями или карандашом для бровей. Тон не должен сильно отличаться от природного цвета, будьте осторожнее с темными оттенками, они старят.

Тени лучше всего выбирать приглушенные, мягкие. Персик, песочно-бежевая гамма, серо-голубая, не темные тона серого – самые популярные. Откажитесь от перламутровых теней в пользу матовой текстуры. Наложите немного на подвижную часть века и тщательно растушуйте по направлению вверх. Тушь лучше выбрать коричневую или серую, если конечно вы не жгучая брюнетка.



3 Губы

Здесь тоже важна натуральность, карандаш применяйте только по необходимости и лучше всего нюдовый. Откажитесь от матовых текстур в пользу атласно-сатиновых, блесков.

Красивый натуральный макияж может сделать женщину более молодой, уверенной в себе и эффектной.