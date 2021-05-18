 

Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве

18.05.2021, 14:18, Новости дня
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Палестина готова провести в Москве прямые переговоры с Израилем в любой момент, сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», – передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил, что предложение РФ провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

Президент Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что РФ считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем.

зОбострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. 



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