Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве
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Палестина готова провести в Москве прямые переговоры с Израилем в любой момент, сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», – передает его слова ТАСС.
Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил, что предложение РФ провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Президент Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что РФ считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем.
зОбострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
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