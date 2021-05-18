 

Тихановская потребовала от ЕС «безотлагательной реакции» на блокировку Tut.by

18.05.2021, 14:18, Новости дня
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала власти Европейского союза отреагировать на возбуждение в Белоруссии уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала Tut.by.

Как информирует Telegram-канал Тихановской, из-за ситуации с порталом Tut.by она связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям», – сообщила Тихановская

Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против «редакций, журналистов и блогеров» в Белоруссии. Тихановская также обвинила белорусские власти «в убийстве СМИ».

Во вторник в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала Tut.by. Доступ к интернет-порталу Tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры респулики. 



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