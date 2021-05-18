 

Мнение: Темные пятна «казанской бойни»

18.05.2021, 14:18, Разное
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С момента «казанской бойни», в результате которой погибли 9 человек, а 23 получили травмы и ранения (8 человек), прошла неделя.  Погибшие похоронены, раненых лечат, траур прошел, стрелок арестован и доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу. Но по-прежнему остаются вопросы, на которые нет ответов…

Во время ареста стрелка, прозвучала информация, что преступник совершил «не менее 17 выстрелов».

А вот аудизапись, сделанная в тот самый момент, когда в школе №175 Казани прогремел взрыв и началась бойня…

Вот здесь – более полная версия аудиозаписи.

С 1:31 звуки пяти выстрелов.

Через восемь секунд, с  1:52 – еще шесть выстрелов.

То есть стрелок перезарядил карабин Hatsan Escort PS за восемь секунд.

Первая серия из пяти выстрелов, по всей видимости, была сделана на первом этаже, когда погибла учительница начальных классов.

Вторая серия, через восемь секунд, не понятно где. Не мог же преступник за восемь секунд успеть и карабин перезарядить и подняться на третий этаж? Или мог?

С 2:23 – третья серия выстрелов. Это уже выстрелы на третьем этаже. Слышны звуки девяти выстрелов…  Всего получается было произведено  20 выстрелов… Хотя во время избрания меры пресечения было озвучено, что выстрелов было 17…

Первые две серии выстрелов, судя по звукам, произведены довольно хаотично.  Третья серия – с паузами. Но все-равно, не представляю, как при такой скорстрельности преступник умудрился убить девять челоек и ранить еще 8? Получается,что он стрелял практически  без промахов?

Или все-таки он был не один?

И увидим ли мы когда-нибудь видео с камер  видео-наблюдения, установленных  в коридорах школы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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