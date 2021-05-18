«ВКонтакте» снова увеличивает количество участников бесплатной видеосвязи

Российская социальная сеть «ВКонтакте», похоже, решила стать настоящим рекордсменом по бесплатным видеоконференциям. Количество участников, одновременно находящихся на связи, и сейчас велико. Но к лету администратор соцсети обещает расширить лимит до 2048 человек.

Речь идет об абонентах, которые могут общаться одновременно, уточняет разработчик. При этом данная услуга предоставляется не только корпоративным, но и самым обыкновенным клиентам.

Представители «ВКонтакте» обещают, что в данном сервисе будет работать система активного шумоподавления. Ведь присутствие большого количества людей в видеочате само по себе создает много лишнего шума. Также можно будет выключить микрофон отдельным участникам.