Эксперт рассказал, как правильно хранить старый смартфон

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18.05.2021, 14:06, Новости дня
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Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко рекомендует вынимать батарею из старого смартфона, если вы его не используете на протяжении длительного времени. Еще один способ – периодически заряжать аккумулятор.

По словам специалиста, главное не допускать полной разрядки, так как в этом случае батарея наверняка полностью выйдет из строя. Самый оптимальный вариант – поддерживать уровень заряда в пределах между 50 и 80%.

Однако самое главное – решить, нужен ли вам старый смартфон, если вы уже приобрели новый. Чем хранить и ждать, пока он превратится в «дрова», не лучше ли продать кому-либо по низкой цене, подарить или, скажем, сдать на запчасти? Практика показывает, что отложенные «до худших времен» старые мобилки в большинстве случаев больше не используются.



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