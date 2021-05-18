Названы основные причины развития депрессии

Медики назвали основные причины и факторы, которые влияют на риск развития депрессии. В последнее время она является распространенным психическим заболеванием. Данное состояние у всех протекает по-разному.

Основными симптомами депрессии является чувство апатии, грусти, беспокойства. Человек отказывается от занятий, которые ранее приносили ему удовольствие. Нередко у него появляется раздражительность, наблюдаются проблемы с засыпанием или же пробуждением. Люди, пребывающие в состоянии депрессии, могут отказываться от еды. Часто у них болит голова, наблюдаются проблемы с желудком, с концентрацией внимания, запоминанием, самостоятельным принятием решений. Даже после длительного сна может присутствовать чувство усталости. Нередко люди испытывают вину или же считают себя абсолютно беспомощными.

Самыми главными факторами риска являются возраст, личные конфликты, жизненные события, смерть близких. Также депрессия развивается из-за серьезной болезни или же приема определенных лекарственных препаратов.

Источник: www.eatthis.com